Libre jugó con «dignidad» de médicos porque hizo contrataciones sin presupuesto: Roberto Cosenza

Tegucigalpa – El gobierno anterior jugó con la «dignidad» del personal sanitario porque se hicieron contrataciones sin tener presupuesto, señaló este sábado el diputado Roberto Cosenza.

El también presidente de la Comisión de Salud del Congreso Nacional explicó que para hacer contrataciones debe estar aprobado el Presupuesto General de la República.

«Lamento que se haya jugado con la dignidad de muchas personas porque se debe firmar un contrato dentro de una institución para tener el pago, pero se estaba introduciendo personal en los hospitales y centros de salud sin estar bajo una estructura presupuestaria», dijo a periodistas.

No obstante, enfatizó que se requiere de recurso humano como especialistas porque esto es un gran problema que se tiene en el país, para poder avanzar.

Sin embargo, consideró que tiene que ordenarse primero la casa y señaló que se cae en problemas administrativos al contratar personal sin tener presupuesto.

«Los que realmente tienen la culpa fueron las personas que llamaron verbalmente a cierta población para que estuvieran en los establecimientos de salud sin estar bajo un techo presupuestario», enfatizó el exsubsecretario de salud. (RO)