Libre instrumentaliza cadenas nacionales para amenazar a oposición: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano afirmó este martes que el oficialismo de Libertad y Refundación (Libre) está instrumentalizando las cadenas nacionales para amenazar a la oposición.

“La bancada del Partido Nacional y la oposición política no le tenemos miedo a los ilegales del Congreso, no nos van atemorizar, no nos van a silenciar, no nos van a callar y no van a hacer que estemos alzando la voz en nombre del pueblo hondureño”, dijo el parlamentario en reacción a la cadena nacional donde el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo amenazó con suplantar diputados e instalar su propio Congreso.

(Leer) Redondo amenaza con expulsar diputados opositores e instalar su propio Congreso

Zambrano dijo “los de la refundición lo que han hecho es instrumentalizar las cadenas nacionales para amenazar a la oposición política. Honduras no vive la tal refundación que tanto hablaron estos ñangaras que gobiernan, lo que está viviendo es una refundición porque este país lo tiene refundido en pobreza, miseria, hambre y desempleo”, afirmó.

El diputado opositor dijo que el análisis legal de las leyes debe ser de manera integral, no acomodándose para el beneficio propio. “Allí hicieron varios análisis totalmente incorrectos. El tema de los suplentes, la Ley es clara que establece que únicamente pueden permanecer en curules de diputados del mismo partido, no sentarse en curules de otros partidos”, mencionó.

El diputado opositor dijo que el análisis legal de las leyes debe ser de manera integral, no acomodándolo para el beneficio propio.

“Allí hicieron varios análisis totalmente incorrectos. El tema de los suplentes, la Ley es clara que establece que únicamente pueden permanecer en curules de diputados del mismo partido, no sentarse en curules de otros partidos”, mencionó al recordar que el pueblo eligió para el caso 44 diputados del PN, no 88 y 50 para Libre, no 100. VC