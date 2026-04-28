Libre identifica a 15 “aliados” entre autopostulantes a cargos de CNE y TJE

Tegucigalpa – El jefe de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), Ronald Panchame, informó que ha identificado a 15 autopostulantes vinculados a su partido para integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

El jefe de bancada detalló que en entre los 15 “aliados” se encuentran nueve autopostulantes para ocupar el cargo de consejero del CNE y seis para ocupar el cargo de magistrado del TJE.

Indicó que sostendrán reuniones internas y con la coordinación del partido para escuchar a los aspirantes y tomar una decisión colegiada.

De igual manera, dijo que “vamos a tener un debate importante y luego fijar una posición como bancada”.

Finalmente, el parlamentario reconoció que algunos postulantes tienen cercanía con diputados.

Sin embargo, subrayó que “no es un tema de compadrazgo, sino de profesionalismo”.

Enfatizó que el objetivo de este proceso de selección es garantizar una representación sólida en los órganos electorales que defienda la democracia y los intereses del país. (RO)