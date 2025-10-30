Libre hará presiones para que Cossette López renuncie como consejera del CNE, insinúa diputado Netzer Mejía

Tegucigalpa – El diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), Netzer Mejía, advirtió este jueves que si Cossette López no renuncia a su cargo en el Consejo Nacional Electoral (CNE), buscarán la forma de cómo obligarla.

“Tiene que renunciar, así como sacaron el video de Carlon y acusaron tanto al partido, ahora Cossette tiene que renunciar, pero no va a pasar porque nosotros en Libre tenemos dignidad, eso es algo que ellos no conocen”, declaró a periodistas

Manifestó que irá a la ciudad de Tegucigalpa para atender la convocatoria que hizo el coordinador general de Libre, Manuel Zelaya Rosales, para tomar las decisiones de las acciones que realizarán.

Señaló que no quiere que Cossette López siga como consejera del CNE tras la divulgación de audios que supuestamente conspira con un militar para hacer fraude electoral.

Mejía admitió que Libre ha sido “blandengue”, y que desde el primer día tenían que ir presos todos los funcionarios implicados en casos de corrupción como el caso de los hospitales móviles.

Subrayó que cuando se divulgó el video en el que aparece el exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya Rosales, reunido con reconocidos narcotraficantes hondureños, hubo presión de la oposición política para que renunciara a su cargo.

En ese sentido, insinuó que Libre hará presiones para que la consejera Cossette López renuncie a su cargo dentro del CNE.

Sentenció que harán presiones para que Cossette López renuncie a su cargo como consejera del CNE, y que tomará acciones si es necesario. AG