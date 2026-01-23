Libre hará oposición constructiva, dice Sarmiento que aplaude eliminación de privilegios para diputados

Tegucigalpa – El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento prometió que ese instituto político hará una oposición constructiva, al tiempo que aplaudió la eliminación de privilegios para los diputados.

Dijo que las reformas electorales es un tema prioritario para darle garantía a la gente que acude a las urnas. Prometió que acompañarán los proyectos que sean de beneficio para el pueblo hondureño.

“Es un clamor de la gente las reformas electorales, aquí hubo un resultado electoral, el voto popular lo obtuvo el ingeniero Salvador Nasralla, pero todos conocieron lo que ocurrió y que tiene a la gente inconforme”, analizó.

Sarmiento refirió que existe un clamor generalizado en la sociedad que pide que los diputados sean comunes y corrientes, sin privilegios.

Coincidió con el discurso de Tomás Zambrano que no deben existir privilegios para los congresistas e igualmente que no se le pague a los que no asisten a las sesiones.

Como bancada de Libre, citó que esperarán que les compartan la agenda legislativa que se abordará en el inicio de la primera legislatura el domingo 25.01.2026.

“Vamos a hacer oposición, vamos a acompañar lo que beneficie al pueblo hondureño y nos vamos a oponer si algún proyecto de ley pretende quitar las conquistas que construimos en los cuatro años de la presidenta Xiomara”, declaró.

El congresista de Olancho, dijo desconocer quién será el jefe de la bancada de Libre.

Cuestionó que el Partido Nacional proponga la eliminación de la Comisión Permanente legislativa, cuando fueron ellos quienes la crearon en la gestión de Mauricio Oliva. JS