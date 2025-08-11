Frase del día«(Libre) Ha perdido el rumbo que llevábamos de construir un partido democrático” y “nos hemos convertido en otro organismo, como los partidos tradicionales”.Por: Proceso Digital11 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Rodolfo Pastor Fasquelle | Expresidente del Tribunal de Honor de Libre Noticias recientes NacionalesSindicato de Infop a huelga a partir de hoy con varias exigencias InternacionalesEl subsecretario de Estado de EE.UU. llega a Bogotá para asistir a funeral de Uribe Turbay PolíticaRashid Mejía denuncia que vehículo del Gobierno secuestró manta en rechazo a caminata de iglesias InternacionalesEl Estado de Nicaragua expropia colegio propiedad de la Congregación Hermanas Josefinas DeportesLa Premier rendirá homenaje a Diogo Jota con minuto de silencio en la primera jornada