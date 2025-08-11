spot_img
Frase del día

«(Libre) Ha perdido el rumbo que llevábamos de construir un partido democrático” y “nos hemos convertido en otro organismo, como los partidos tradicionales”.

Por: Proceso Digital

Rodolfo Pastor Fasquelle | Expresidente del Tribunal de Honor de Libre

