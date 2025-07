“Libre ha defraudado a Honduras con saqueos, desvíos y nepotismo”: Eduardo Facussé

Tegucigalpa- El expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé Salomón, arremetió contra el actual gobierno del Partido Libertad y Refundación (Libre), tras las revelaciones de presunta corrupción en el uso de fondos sociales y subvenciones para actividades proselitistas.

“Al igual que en el gobierno anterior, es impresionante el nivel de saqueo y abuso por funcionarios del Estado”, denunció Facussé en un mensaje público, señalando que el nepotismo ha sido una de las principales vías mediante las cuales se ha facilitado la corrupción.

“Cuando vemos que los beneficiados son parientes y amigos cercanos, entendemos cómo se ha multiplicado este mal”, añadió.

El empresario añadió críticas al oficialismo, afirmando que “el Partido Libre ha defraudado a Honduras. Vergonzoso y bajo”.

Facussé expresó, no obstante, respeto hacia la candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, a pesar de no compartir su visión política. “A pesar de no compartir su visión, guardo respeto y admiración por la abogada Moncada”, indicó.

Sin embargo, advirtió que los funcionarios corruptos dentro del gobierno están saboteando su proyecto político: “Los funcionarios pícaros (de todo nivel) están destruyendo su proyecto político con sus saqueos y desvíos nepotistas”.

Las declaraciones del empresario surgen en medio de una ola de indignación nacional por el caso del “cheque-video”, protagonizado por la diputada Isis Cuéllar y el ahora exministro de SEDESOL, que expuso el presunto uso indebido de fondos públicos para beneficiar políticamente al Partido Libre.LB