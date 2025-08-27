Libre estaría condicionando aprobación de presupuesto a la UFTF si dan visto bueno a endeudamientos: Fátima Mena

Tegucigalpa – La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena indicó este miércoles que la aprobación del presupuesto electoral especial para la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) y el para el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), estaría condicionando a la aprobación de nuevos endeudamientos.

Mena detalló que en la reunión de jefes de bancada que estaba programada para ayer martes (26.08.25) no se realizó por lo que desconocen los temas que serán abordados durante la sesión parlamentaria convocada para hoy.

“Desafortunadamente esa reunión no se llevó a cabo y aunque nos convocaron desde las 10 de la mañana, siendo más de las 12 del mediodía, no hay una agenda clara sobre los temas a discutir en la sesión que se realizaría el día de hoy”, dijo la también presidenta del PSH.

Mena destacó que hay temas de interés como el presupuesto electoral especial para la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) y el de Tribunal de Justicia Electoral (TJE), sin embargo dijo que trasciende que se estaría condicionado esta aprobación si se aprueban los préstamos en la agenda de Libertad y Refundación (Libre).

“Parece que están condicionando que se les va ha aprobar el presupuesto, únicamente si aprueban otros préstamos, donde claramente hemos dicho que con algunos de estos (préstamos) no estamos de acuerdo”, afirmó.

Los préstamos en cuestión, según declaraciones del vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino son cuatro y superan los más de mil millones de lempiras, los que son para financiar el Presupuesto General de la República 2025. VC