Libre está utilizando al Ministerio Público como herramienta de represión: Jorge Cálix

Tegucigalpa – El diputado por el Partido Liberal, Jorge Cálix, considera que el gobierno de Libertad y Refundación (Libre) está utilizando al Ministerio Público como herramienta de represión para tener el control de los entes electorales.

Cálix considera que además de pretender inhabilitar a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona y Mario Flores Urrutia, eventualmente lo intentarán con la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López.

“Lo que quieren es que el CNE simplemente dé un resultado, no quieren que cuenten votos, no quieren que abran las urnas, simplemente quieren dar un resultado, como lo hizo Nicolás Maduro en Venezuela”, afirmó el parlamentario.

Cálix destacó que a la fecha no existe ninguna resolución en su contra que indique que no puede ser candidato a diputado por el departamento de Olancho, por lo que ante la negativa del CNE de no obedecer la sentencia del TJE, él sorteará “ese impase legal”. VC