Libre está tratando de defender lo indefendible, responde diputado a anuncio de Libre de quitar personería jurídica a PN y PL

Tegucigalpa – Para el diputado del Partido Nacional, Eder Mejía, la advertencia de diputados del oficialismo de presentar una iniciativa para quitarle la personería jurídica al Partido Nacional y al Partido Liberal es una muestra clara de que Libertad y Refundación está preocupado por sus socios del Cártel de Los Soles.

El diputado Mario Portillo explicó que en respuesta al anuncio de la bancada del Partido Nacional de presentar una iniciativa para declarar terrorista a la organización de Suramérica el Cártel de Los Soles, “en este caso aplica la misma teoría para poder en este caso declarar terrorista y quitarle la personería jurídica tanto al Partido Nacional como al Partido Liberal”.

Ante esta reacción, Mejía concluyó que “claramente están preocupados por sus socios, sus aliados del Foro de Sao Paulo, que están tratando de defender lo indefendible”, dijo.

El parlamentario enfatizó que Libre están tratando de crear una imagen ficticia de que el gobierno de Nicolás Maduro, quien ahora ha sido declarado por Estados Unidos un gobierno terrorista y que por eso se han tomado medidas en materia de seguridad y que todos los países aliados a EEUU, aliados al combate narcoterrorista han hecho juicio en sus países declarando al Cártel de Los Soles como un cártel narcoterrorista.

Mejía dijo que en tal sentido, los diputados de oposición buscan hacer lo que ya han hecho en Ecuador, Paraguay, Perú, República Dominicana, Panamá, y “siendo coherentes con lo que está pasando en la región han anunciado que presentarán una moción para que desde Honduras se haga lo mismo”.

El diputado nacionalista refirió que nadie desconoce la vinculación del partido gobernante con la dictadura de Venezuela, de Nicolás Maduro, por lo que hoy tratan de tapar el sol con un dedo y quieren levantar cortinas de humo. VC