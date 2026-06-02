Libre está detrás de las manifestaciones actuales, apunta presidente del Congreso Nacional

Tegucigalpa– El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, afirmó que el partido Libertad y Refundación (Libre) mantiene influencia en distintas instituciones y organizaciones públicas para generar acciones de desestabilización.

El titular del Legislativo afirmó que el objetivo de estos supuestos movimientos es obstaculizar el funcionamiento del Gobierno y de las instituciones del Estado a través de paros y movilizaciones.

“Lo que va a buscar es boicotear desde las plataformas, organizaciones e instituciones”, expresó.

En cuanto al proceso electoral, Zambrano informó que la elección de los sustitutos de las vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) se llevará a cabo únicamente cuando se aprueben reformas a la ley orgánica electoral.

Explicó que dichas reformas buscan establecer “candados” para garantizar el desarrollo del proceso electoral y evitar bloqueos en el funcionamiento del órgano electoral.

“Una vez que tengamos reformas a la ley orgánica electoral en la que se blinde el proceso, vamos a elegir los sustitutos”, finalizó. AD