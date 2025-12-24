Libre es el peor error que ha cometido el país y esperamos sea el último: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, recriminó el accionar del coordinador de Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, y señaló que ese instituto político es el peor error que ha cometido el país y que esperamos sea el último.

Zambrano, a través de sus redes sociales, le recordó a Zelaya que la altura de los hombres se mide en la derrota.

“Mientras Tito fue a su casa a felicitar a Xiomara por su victoria electoral en 2021 (pese a que se sabía y Nasralla lo confirmó este año que Rixi infló los resultados a favor de la Alianza), usted que fue vapuleado en las urnas por el pueblo hondureño, como nunca se había visto contra un partido en el poder, sigue gritando fraude y se niega a pagar con la misma cordialidad al ahora ganador presidente Nasry Asfura”, arguyó.

Agregó que utiliza la institucionalidad para sus egoístas objetivos y a tontos útiles que pronto van a tener que responder ante las autoridades por violar la ley y torcer el designo del pueblo, “es una vergüenza la actitud de Libre, pero es consistente con la actitud que han mostrado desde su fundación”, señaló.

“Todo lo quieren lograr a la fuerza, con patadas, insultando, amenazando y destilando odio, son el peor error que ha cometido el país y esperamos sea el último”, apuntó. IR