Diputada Maribel Espinoza denuncia participación de jueces en actividades proselitistas de Libre

“LIBRE en su determinación para quedarse en poder está POLITIZANDO todas las instituciones del Estado y sobrepasando los límites, incluyendo aquellas que lo tienen expresamente prohibido como MP, CSJ y otros. De ser cierta esta fotografía: Habrase visto antes tal cosa?

Jueces… — Maribel Espinoza (@MaribelE59) August 24, 2025

Jueces participando en plena campaña política, a pesar de tenerlo prohibido por la ley??? Veremos qué hace la Corte Suprema de Justicia en este caso», escribió la parlamentaria al tiempo que compartió el enlace a una publicación en la que se critica la participación de una jueza en un acto político oficialista.

En el enlace de la publicación que compartió la parlamentaria se denuncia que una jueza de lo penal y actual miembro del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) apareció sentada en la mesa principal de un mitin político de Libre.

En referencia, la diputada Espinoza señaló que los jueces tienen prohibido participar en política. (RO)