Libre dice ahora que endeudamiento es para pago de docentes, médicos y enfermeras

Tegucigalpa – El diputado de Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios dijo que si los diputados de la oposición no apoyan los tres préstamos que en conjunto ascienden a unos 145.3 millones de dólares, el gobierno no tendrá como pagar a los maestros, a los doctores y a las enfermeras.

“Si no se aprueban esos préstamos no hay para pagarle a los maestros, a las enfermeras y eso va ser responsabilidad de la oposición que no aprueba esos préstamos. Ellos van a cargar con ese costo político”, afirmó.

Barrios también dijo que la oposición está haciendo una extorsión al no respaldar a Libertad y Refundación (Libre) al darle el visto bueno al endeudamiento que ya estaba incluido en el presupuesto vigente, pero que es hasta ahora, previo a las elecciones que el oficialismo pide su aprobación.

Al respecto, el parlamentario dijo que se hace en este momento porque “cada vez que se programaba, ellos extorsionaban”.

No obstante, el legislador oficialista auguró que el endeudamiento será aprobado. “Yo le puedo asegurar que la próxima semana que se programe una vez arreglado las cuestiones técnicas, va entrar en agenda los préstamos nuevamente”, dijo.

Asimismo alardeó de que puede haber sorpresas con el tema de las reformas tributarias, para lo que se necesitan 65 votos a favor, “puede haber una sorpresa la próxima semana”, afirmó. VC