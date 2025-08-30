Libre cambia punto de encuentro de marcha en SPS

Tegucigalpa – El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, informó este viernes que el partido Libertad y Refundación (Libre) realizó un cambio de última hora del escenario donde finalizará la marcha programada para mañana sábado 30 de agosto en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés.

Inicialmente, la jornada estaba prevista para tener como punto de culminación el parque central sampedrano, pero fue trasladada para la avenida Junior.

Sánchez dijo que la movilización siempre iniciará en la salida a La Lima, y que mantiene el recorrido programado, pero que finalizará en la avenida Junior y la primera calle.

Según detalló el funcionario, el cambio obedece a que este punto tiene mayor capacidad, ya que los organizadores de la marcha esperan 100 mil personas. VC