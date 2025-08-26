Libre buscará introducir proyecto populista y ofrecer falsas expectativas a los socios de Koriun, advierte doctor Umaña

Tegucigalpa– El diputado por el Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña denunció que los diputados de Libre buscarán llevar al pleno un proyecto de decreto para apoyar a los socios de Koriun y al no ser aprobado que los diputados de la oposición queden expuestos.

“Que tristeza ver como la dignidad, paciencia, esperanzas de los afectados por la estafa de Koriun es instrumentalizada políticamente y lo peor ofreciendo falsas expectativas”, señaló.

Lamentó que buscan quedar como los defensores y héroes, pero a base de populismo, sin ninguna base jurídica y válida, para sencillamente ocultar los verdaderos responsables que dejaron crecer este monumental acto de corrupción privada.

“Es esa la estrategia y para luego hacer ofrecimiento populista desacreditando a los que no pueden acompañar un acto que la propia Constitución no reconoce”, indicó.

Recordó que la Constitución no permite crear un decreto para buscar fondos y pagar una deuda privada, “buscan exhibir a los diputados de la oposición que cumplirán con su deber de votar en contra porque no quebrarán incurrir un delito”.

Sostuvo que tan cerca de las elecciones intentarán usar a este grupo de personas estafadas y no precisamente para resolver su serio problema. Harán múltiples ofrecimientos pero saben que jurídicamente hablando solo el camino por los juzgados hará posible la recuperación de los fondos.

“No caigan en el engaño señores, no les darán el dinero, no se puede porque incurrirán en delito, eso solo es un intento de populismo, la Constitución lo prohíbe, cualquier promesa solo es para conseguir el voto y después siempre será no se pueden”, apuntó. IR