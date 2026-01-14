Libre busca un golpe de Estado para salir del poder y así buscar el exilio: Arístides Mejía

Tegucigalpa – El gobernante partido Libertad y Refundación (Libre) “anda buscando un golpe de Estado para salir del poder”y buscar así un exilio en México y otras naciones, señaló este miércoles el dirigente liberal y exministro de Defensa, Arístides Mejía.

El político liberal señaló que el liderazgo de Libre, conducido por el expresidente Manuel Zelaya y la derrotada candidata presidencial Rixi Moncada, prefiere salir del poder por medio de un golpe de Estado que les permita salir al exilio o justificar su derrota electoral diciendo que el bipartidismo y la derecha del país dio un golpe de Estado porque reclamaron la legalidad de las elecciones y que ellos en realidad ganaron las elecciones.

Mejía, que intervino en el programa Frente a Frente de Televicentro y que conduce Renato Álvarez, señaló que con el argumento del golpe de Estado el liderazgo de Libre puede “tapar sus propias falencias, porque aquí solo hay un responsable de la derrota Libre y es su jefe supremo”, en referencia al expresidente Zelaya.

Indicó que el partido oficialista es de mando vertical, autoritario, quien dicta las estrategias es el máximo responsable.

El exministro de Defensa explicó que el liderazgo supremo de Libre para quitarse la responsabilidad de la derrota del todavía partido oficialista están recurriendo a provocar, provocar hasta que haya una reacción y por ello sugirió no responder a las provocaciones y atenerse a la Constitución.

Tensión hasta el final

Mejía señaló que la tensión continuará porque mientras el gobierno no termine, la presidenta Xiomara Castro puede destituir al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Valerio Ardón, lo cual no es ilegal.

Un gobierno que viene violando la ley y desestabilizando el proceso democrático puede destituir al general Valerio y por eso digo que los gobiernos que caen en la ilegalidad, usan medidas legales como no legales y la democracia se ve con el problema que solo se puede defender con armas legales.

El poder real de Libre lo tenía con las Fuerzas Armadas y lo perdió el 18 de diciembre cuando asumió el general Valerio Ardón el mando militar del país, señaló Mejía, indicando que no seguía la línea del anterior jefe Roosevelt Hernández, sino de la mayoría de oficiales que querían reivindicarse y cumplir con su rol constitucional y honor militar y discrepan con el gobierno.

Sobre la posibilidad que algún general u otro oficial aceptaría asumir el mando militar si la presidenta Castro destituye al general Valerio, Mejía indicó que “siempre puede haber algún oportunista”, pero comprometería su futuro, su carrera, su retiro y todo el apoyo que podría tener de las Fuerzas Armadas, que actualmente muestran espíritu de cuerpo.

Al gobierno de Libre solo le queda el “presidente fantoche del Congreso Nacional”, Luis Redondo, que además es de facto, así como al fiscal Johel Zelaya, indicó el exministro de Defensa.

Y si el fiscal Zelaya ordena la incautación del material electoral con los de la ATIC, se encontrarán con la situación que se encontrarán con un batallón de hombres armados de las fuerzas especiales que no permitirán que tomen el material electoral, señaló Mejía. (PD).