Libre boicotea proceso técnico de corrección de errores de transcripción, denuncia Juan Diego

Tegucigalpa – El aspirante a la alcaldía de Tegucigalpa, el nacionalista Juan Diego Zelaya denunció la mañana de este domingo que el Partido Libre boicotea proceso técnico de corrección de errores de transcripción.

Constantemente, Zelaya ha denunciado a miembros de Libertad y Refundación de oponerse al normal escrutinio de las actas con inconsistencias en los tres niveles electivos.

De acuerdo a Juan Diego Zelaya, que mantiene una férrea disputa con Jorge Aldana por la alcaldía capitalina, los integrantes de Libre se niegan a realizar el cambio de turnos e interviene con personas que no son empleados del CNE en una tarea que corresponde exclusivamente a personal acreditado del órgano electoral.

“Esto es obstrucción. Exigimos respeto al trabajo técnico, garantías de seguridad y que se avance sin sabotajes hacia la declaratoria total en todos los niveles para proteger el estado de derecho y la alternabilidad en el poder”, acentuó el aspirante nacionalista.

El recuento para la alcaldía capitalina avanzó este domingo. Con 430 con inconsistencias, el aspirante Juan Diego Zelaya aventaja con 164 mil 465 votos, contra 163 mil 577 de Jorge Aldana, es decir una diferencia de 888 votos.

El martes 30 de diciembre vence el plazo para que el CNE ofrezca una declaratoria electoral en todos los niveles electivos luego de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre. JS