Libre admite su derrota y Mel se decanta por Nasralla como potencial ganador de la Presidencia

Tegucigalpa – El Coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya, admitió la derrota en el proceso electoral del pasado 30 de noviembre y se decantó por el candidato liberal, Salvador Nasralla como potencial ganador de la Presidencia.

– Aunque acepta la derrota de Libre en las urnas electorales, Zelaya exige que la elección sea nula.

De acuerdo a lo expresado por el también esposo de la presidenta Xiomara Castro, “el indulto del presidente Donal Trump para el condenado por narcotráfico; su injerencia en nuestro sistema democrático, que realizó durante el período de silencio electoral, en las 72 horas previas a las elecciones; y la coacción y amenazas enviadas en 3.6 millones de mensajes a los teléfonos de votantes que reciben remesas desde Estados Unidos, sumada a la comprobada extorsión de las maras, alteró de manera brutal la intención de voto que favorecía claramente a la candidata Rixi Moncada”.

Aseveró que “el terrorismo electoral fue impuesto a través de un TREP manipulado, tal como quedó evidenciado en los 26 audios que revelan el golpe electoral en marcha”.

Prosiguió que “lo denunciamos con firmeza: no lo aceptamos y por esas sucias maniobras exigimos que las elecciones sean nulas”.

Mel Zelaya reveló que “he consultado a nuestra candidata Rixi Moncada para dar esta información porque, según nuestro propio conteo nacional de actas presidenciales, acta x acta quien gana la presidencia es Salvador Alejandro César Nasralla Salum”.

Puntualizó que el izquierdista Partido Libre “siempre será garantía de defensa de la VERDAD y de la voluntad soberana del pueblo hondureño. No al Golpe electoral, No al Fraude”.

De acuerdo al sistema de transmisión de resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el 99.40 % escrutado, Nasry Asfura lidera con 1 millón 298 mil 835 votos (40.52 %), seguido por Salvador Nasralla con 1 millón 256 mil 428 votos (39.20 %) y Rixi Moncada con 618 mil 448 votos (19.29 %).

El jueves el órgano electoral comienza con el escrutinio especial de 2 mil 773 actas, con un aproximado de 500 mil votos. JS