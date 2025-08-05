Libre actúa descaradamente en actos de corrupción en sonado caso de Sedesol, señala Maribel Espinoza

Tegucigalpa– La congresista liberal, Maribel Espinoza condenó que, “Libre actúe descaradamente con actos de corrupción”, esto con relación, al sonado caso de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

“No se pueden usar los fondos públicos en proselitismo, en beneficio de los partidos políticos y en beneficio de los candidatos porque eso también es corrupción”, detalló.

Agregó que es una vergüenza que este Congreso Nacional haya utilizado ONGs como lo hicieron en el pasado y que tanto han condenado, “es una pena todo esto”, expresó.

Afirmó que Honduras no va a cambiar si no cambian los politiqueros.

Sostuvo que cualquier acto de corrupción debe de ser denunciado.

“Se están utilizando fondos públicos en la campaña de Libre lo vemos en los medios a fines de ese instituto político transmitiendo todo lo que hace Rixi, eso es un acto de corrupción porque están utilizando los fondos públicos en la campaña política”, apuntó. IR