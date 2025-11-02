Libre a través de la Comisión Permanente quiere inhabilitar a Cossette López: Tomás Zambrano

Tegucigalpa – El Partido Libertad y Refundación (Libre) a través de la Comisión Permanente del Congreso Nacional pretende inhabilitar o suspender de su cargo en el Consejo Nacional Electoral (CNE) a Cossette López.

Así lo denunció este domingo el jefe de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, quien manifestó que una de las facultades que tiene la Comisión Permanente es conocer denuncias de violación a la Constitución de la República.

En ese sentido, argumentó que el consejero Marlon Ochoa interpondrá denuncias para inhabilitar a Cossette López, como a los magistrados Mario Flores Urrutia y Miriam Barahona del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

“Pueden conocer denuncias de violación a la Constitución, los van a querer inhabilitar o suspender, y que ocupen sus cargos los suplentes o nombran nuevos funcionarios”, declaró Zambrano.

Señaló que con la instalación de la Comisión Permanente se le cayó la máscara o careta a Libre para ejecutar la última fase del plan Venezuela en Honduras.

Zambrano afirmó que Libre le está apostando a que no haya elecciones generales al renunciar mediante esta Comisión Permanente de competir porque saben que no tienen el apoyo y respaldo de la gente

Le está apostando a la crisis, y si lo permitimos, ni a las elecciones vamos a llegar, advirtió.

El congresista indicó que Libre renuncia a competir el 30 de noviembre al convocar a su dirigencia nacional a movilizarse a la capital hondureña.

“Cuando se ha visto que, en la última recta de las elecciones, se venga los dirigentes departamentales hacia la capital, es porque renuncian a las elecciones”, alertó. AG