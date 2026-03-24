Libra de pescado seco aumentó 80 lempiras respecto a 2025

Tegucigalpa – La comerciante Jaqueline Zepeda afirmó hoy que la libra de pescado seco aumentó 80 lempiras respecto al año anterior.

La comerciante quién ofrece sus productos en el Mercado el Dandy de la ciudad de San Pedro Sula recordó que el año anterior ofrecía la libra de pescado seco a 120 lempiras.

Este año la libra de pescado seco se cotiza a 200 lempiras, dijo al tiempo que reportó escasez de este producto de temporada.

El resto de mariscos ha sufrido un incremento de entre 10 y 15 lempiras, detalló.

Al respecto, precisó que la libra de pescado tilapia roja cuesta 60 lempiras, 10 lempiras más que el año anterior.

Entre tanto, la libra de camarones se cotiza a 65 lempiras, 15 más que el año pasado.

Sin embargo, para esta comerciante lo más preocupante es que existe escasez de este producto.

También les genera preocupación una baja en las ventas a causa de la pérdida del poder adquisitivo de la población. (RO)