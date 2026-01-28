Libertad y Refundación, comienza la soledad del poder

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital) – La noche del 30 de noviembre de 2025 nada fue igual en los pasillos de la Casa Presidencial, se instalaba la sombra de la soledad del poder que durante los días siguientes haría sentir su presencia: nadie allegado a la familia presidencial se encontraba en sus oficinas y nadie sabía dónde estaba el coordinador del Partido Libertad y Refundación (Libre), el asesor y expresidente de la República, Manuel Zelaya, tras conocerse la estrepitosa derrota del partido en el poder que no pudo retenerlo.

Durante tres días posteriores a la derrota presidencial en los comicios más reñidos e inciertos de la historia democrática del país, Manuel Zelaya no respondía algunas llamadas de sus allegados, su ausencia preocupaba a la militancia que no terminaba de digerir la paliza otorgada por los electores hondureños, y sus asesores más cercanos tampoco tenían acceso al “comandante”, al “constructor de victorias”.

En esos días, Libertad y Refundación sentía la orfandad de sus cabecillas, tampoco la candidata presidencial, Rixi Moncada, daba señales claras, de hecho, nunca ha aceptado públicamente la derrota. En la casa de gobierno, símbolo del poder que ostentó la izquierda por cuatro años, apenas se divisaba en sus pasillos a algún personal de aseo, la presidenta Xiomara Castro y su familia, se dijo, se encontraba en Olancho. La soledad en la presidencial generaba escalofríos a quienes llegaron en búsqueda de respuestas.

“No es fácil perder el poder desde el poder, con todo lo trabajado, con la esperanza de que se iba a ganar, porque así lo decían los estrategas y el equipo de campaña cercano a la candidata”, comentó a Proceso Digital uno de los asesores de la presidencia que pidió el anonimato. Expresiones que también repiten algunos militantes destacados de Libre en labores gubernamentales.

Una semana antes de las elecciones generales del 30 de noviembre, uno de los hombres de confianza del expresidente Zelaya, llegó con datos del Registro Nacional de las Personas para asegurarles —al coordinador y a la candidata— que iban a ganar por 1.5 millones de votos, que tenían los nombres, residencias y números de teléfono donde vivían los electores que les darían la segunda victoria consecutiva. El expresidente se confió. Creían que tenían la victoria asegurada, aunque las encuestas —no hechas por ellos— les indicaban que iban a perder la contienda.

Rixi Moncada, no ganó ni en su natal Talanga.

Ganar los comicios en Honduras, es pan comido, dijo al equipo de campaña de Rixi Moncada uno de sus asesores extranjeros, que habían de varias nacionalidades, pero de los más cercanos era un brasileño y un venezolano, últimos que alejaron a la candidata de la militancia, de los diputados, alcaldes y aspirantes a diputados y alcaldes, se indicó.

Esa distancia de la candidata Moncada de la gente de su partido, y más aún del voto independiente que debía conquistar para ganar los comicios y mantener el poder, generó resentimientos a lo interno de Libre, un partido que ya venía fraccionado desde la traición a Jorge Cálix por la presidencia del Congreso Nacional en 2022, quien terminó siendo expulsado y arrojado a las filas del Partido Liberal. Si la fisura de Cálix no se cerró nunca, la grieta se ahondó con los resultados de las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025, donde se impuso a lo interno de ese partido la aplanadora del movimiento M-28 que lidera la familia Zelaya.

Manuel Zelaya y Rixi Moncada, los principales responsables de la apabullante derrota de Libre.

Una candidata que no conectó

Connotados líderes del movimiento popular fueron desplazados por cuadros desconocidos impuestos por el M-28. Los afectados hicieron incluso denuncias de fraude. Luego vino la tarea de digerir a la candidata Moncada, a quien sus asesores le aconsejaron mantener el discurso del 2009 post golpe de estado. “La encerraron en ese discurso que solo servía para la militancia, para el voto duro, pero no para la gente independiente”, comentó uno de los asesores del gobierno de Xiomara Castro. Rixi Moncada, tampoco, se aseguró, buscó el voto moderado que había en Libertad y Refundación.

La gente nunca sintió a una candidata cálida, empática. Si a la militancia de Libre le costaba acercarse a la candidata, el elector independiente no tuvo, en su mayoría, interés de hacerlo porque con su discurso radical y confrontativo, Rixi Moncada, ahuyentaba toda posibilidad de llevar a las urnas a ese elector que hoy día está definiendo elecciones. La base del partido miraba a su candidata presidencial muy “impopular, soberbia y arrogante”, nunca conectó, señaló la fuente consultada por Proceso Digital.

Los estrategas de Moncada no quisieron exponerla fuera de la burbuja del poder. Y las encuestas que les hacían fueron para generar respuestas positivas: ¿Está de acuerdo con el bono ‘equis’? ¿Le parece que está bien?, eran parte de las preguntas, comenta otro de los asesores consultados por Proceso Digital. Las preguntas de las encuestas nunca iban dirigidas a “captar inconformidad” sino que “hechos positivos”, nunca se conoció a detalle la metodología utilizada, se dijo.

Con esas encuestas “favorables” y el dato que ganarían con 1.5 millones de votos, más el reparto millonario de dinero en bonos, entre ellos el climático en donde nunca llovió, Libre creyó que iba a ganar, engañado también por las fuertes concentraciones de campaña, donde la gente que asistía era en parte empleados públicos, los llamados “soldados forzados”.

Libre protestó los resultados de las elecciones.

Y en la recta final de la campaña, Libertad y Refundación junto a su candidata anunciaron que rompían con los medios de comunicación corporativos considerados “voceros” de la oligarquía a la que ellos estaban combatiendo. Ordenaron a funcionarios de alto, medio y bajo nivel a no dar declaraciones a la prensa de los grandes medios de comunicación. Habían entrado a una fase suicida de la campaña.

Fue tan cerrado el círculo que rodeó a Rixi Moncada, que las bases resienten que haya tenido muchos tecnócratas a su alrededor que no eran capaces de dar un discurso a la militancia porque éstas no los conocían, contrario con algunos militantes de Rasel Tomé, los llamados “raselistas” capaces de arengar frente a activistas de barrios o colonias. Rasel Tomé fue marginado de Libre por disputar la presidencia y el control del partido al coordinador Manuel Zelaya, a tal punto, que nunca fue invitado a una concentración, nunca mencionado en un discurso, nunca una fotografía que evidenciara la “unidad granítica” en el partido en el poder.

Mel ahora ha sido llamado “el constructor de derrotas”.

¿Traición? ¿mentira? ¿qué pasó?

De ahí que, al conocer las cifras de la paliza electoral, el coordinador del partido se aisló, la gobernante hondureña se enojó, y los allegados al poder se dispersaron. Una semana después, cuando el asesor y expresidente Manuel Zelaya, reapareció, se reunió con un círculo pequeño y lanzó la pregunta: ¿Nos mintieron con esos datos? ¿Nos traicionaron? ¿Qué pasó? ¿Quién nos vendió? Analizaron la derrota departamento por departamento, municipio por municipio, mientras en los medios de prensa ya algunos funcionarios de Libre comenzaban a aceptar la derrota y hablaban de que había que iniciar los preparativos para la transición al nuevo gobierno.

Algunos de esos personajes fueron el ministro de Infraestructura y Transporte, SIT, Octavio Pineda, el ministro de Condepor, Mario Moncada, hermano de la candidata presidencial, y el ministro de Educación, Daniel Sponda, último que fue despedido por la presidenta Castro luego que éste felicitara a su esposa, la diputada liberal Erika Urtecho, tras obtener su reelección por el partido Liberal, y manifestar que estaba dispuesto para iniciar la transición con el nuevo gobierno.

El partido estaba derrotado y dentro de esos tragos amargos, tocaba a la coordinación y familia presidencial, asimilar que habían perdido hasta en su propio departamento, Olancho, y que el diputado Rafael Sarmiento—a quien casi sacan de las primarias—les había ganado encabezando la primera diputación por Olancho. Y, el Partido Nacional, se posicionaba a nivel presidencial con la candidatura de Nasry Asfura, sacando también diputados y alcaldías, en la tierra donde han construido su carrera política.

En los chats oficiales de los funcionarios de gobierno, los reclamos no se hicieron esperar, al igual que la incertidumbre sobre el rumbo del partido, que en su última jugada electoral, buscó revertir el peso de la derrota bajo la bandera del “fraude monumental”, que le estaban robando la elección a Salvador Nasralla, que el presidente Trump de Estados Unidos le quitó el triunfo a Rixi Moncada metiendo miedo con las remesas a los migrantes, y que las maras y pandillas también habían hecho lo suyo.

Libre, pese a ser tercero de las elecciones, no reconoce la declaratoria oficial del CNE.

Evitar declaratoria, la estrategia del perdedor

Con esta narrativa—asegura uno de los consultados por Proceso Digital—Libre apostaba a la estrategia de que no hubiera ganador. “Es la estrategia del perdedor que no tiene nada que perder, pero tampoco deja que llegue el ganador”, aseguró.

Juegan—acotó—a que no haya declaratoria y que la crisis llegue al Congreso de Luís Redondo, saben que es difícil que lo logren, pero es la apuesta del coordinador del partido y de la candidata Moncada.

Y ese fue el último de los cartuchos quemados. Luis Redondo emitió un ilegal decreto para intentar que se contaran los votos y desconocer la elección, pese a haberse dado ya una declaratoria oficial de los comicios en el tiempo y forma que fija la ley por medio del Consejo Nacional Electoral. Redondo intentó meter en el paquete al Poder Judicial luego que el Ministerio Público habría fracasado en su intento de encarcelar a las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, como revela en una nota la consejera presidenta Hall al agradecer el refugio otorgado por la embajada de Francia ante una inminente orden de captura en su contra para impedir que hubiera declaratoria de las elecciones.

Se cierra el círculo… inicia la soledad

El círculo se le cierra a Libre cuando los militares anuncian que van a respetar la Constitución de garantizar la alternabilidad en el poder y la declaratoria del CNE. ¡Se acabó!, ya no tenemos a los militares, habría exclamado en una reunión el expresidente Zelaya.

En el último consejo de ministros, trascendió a la prensa que algunos de ellos aún conservaban la esperanza de que los militares acompañaran al Ministerio Público en el comiso de urnas en el Centro Logístico Electoral, mientras otros, con alguna timidez, comentaban que habían perdido, que las encuestas no se equivocaron, que ellos quisieron advertirlo ante los más altos niveles del partido, pero no se les escuchó.

Y es esa falta de escucha, lo que ahora tiene a Libre en la llanura, resquebrajado en la búsqueda de las mea culpa, de las traiciones internas a la hora de votar por las candidaturas a diputados y alcaldes, de las alianzas con el bipartidismo en las juntas receptoras de votos para sacar del juego a muchos candidatos impuestos por el M-28, entre ellos el propio Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional.

En una asamblea de Libre, en Siguatepeque, el coordinador del partido dijo a Redondo: Luís, vos sabes que te seguetearon, hubo maniobras ahí para que no salieras, te seguetearon, yo no sé quién fue, pero vos si lo sabes. La militancia al escuchar de boca del coordinador por qué no logró su diputación Redondo, sonrió y aplaudió.

Hoy, Libertad y Refundación ha entrado en una llanura y una soledad del poder, donde será difícil para algunos “conseguir consultorías” o trabajos estables, asegura uno de sus más activos militantes y gestor de los discursos de odio del partido: el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona.

En tanto, la exrectora universitaria, Julieta Castallenos, en su última carta en donde aborda la derrota de Libre y del cacique en la figura de Manuel Zelaya, muestra datos demoledores de la paliza electoral en donde en las alcaldías que ganó Libertad y Refundación, sacaron más votos los candidatos a alcaldes que la candidata presidencial. Y pone entre los ejemplos que evidencian la cara de la derrota, el caso de Cortés, un bastión electoral que castigó duramente a Libre haciéndole retroceder en el número de legisladores.

De la euforia con que llegó Libre al poder en alianza con Salvador Nasralla y otros partidos, mucha agua ha corrido. La soberbia del poder los embriagó rápidamente, cayendo en muchos errores, que no dejó camino al electorado que salir a votar porque se fueran, como ocurrió en el 2021, y dar ahora, en el 2026, el retorno del bipartidismo con el Partido Nacional como nuevo inquilino de la Casa Presidencial, que, a partir del 27 de enero, estará rodeada de gente a lo interno y a lo externo como parte del relevo del poder. Termina así una corta era de 4 años de la izquierda hondureña representada en Libre, que estando y teniendo el poder y control de gran parte de la institucionalidad del país, no pudo retenerlo, y vive desde hace más de un mes, la soledad del poder… (PD)