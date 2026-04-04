Liberar el mercado para que privados inviertan en la red de distribución de energía, pide generador

Tegucigalpa – El generador de energía renovable, Samuel Rodríguez reiteró la urgente necesidad de liberar el mercado para que los privados inviertan en la red de distribución que permita precios más competitivos en este servicio público.

– “Hoy por hoy si trasladamos el costo del quinquenio a la tarifa aumentaría un 20 % lo cual sería algo que los consumidores no aguantarían”, expresó.

Explicó que cuando se habla del mercado eléctrico nacional se debe hacer de un lado a la ENEE porque ellos tienen el monopolio ya que tienen 69 años de existencia, pero eso debe ser roto abriendo espacios para que la Secretaría de Energía libere el mercado.

“No hablamos de privatizar o vender lo público, o relaciones público-privadas, se habla de liberar el mercado. Hay circuitos de distribución en zonas del país que no hay inversiones públicas y ahí hay que darle la oportunidad a que empresas privadas mediante una licitación puedan ofertar para tener una concesión que les permita invertir en una red de distribución con el afán de brindar un servicio de calidad”, detalló.

Rodríguez ejemplificó que lo anterior sucede en el campo de las telecomunicaciones cuando la red de fibra óptica de Hondutel es ofertada a la población, pero a la par existen las opciones privadas.

Abogó para que se bajen las pérdidas en la estatal de energía para darle opciones a los usuarios de que tengan diferentes opciones para poder bajar sus costos en este servicio público.

Citó que la ENEE arrastra 108 millones de lempiras de deuda que debe ser pagado a través de la única vía de recaudación que es por la tarifa, “hoy por hoy si trasladamos el costo del quinquenio a la tarifa aumentaría un 20 % lo cual sería algo que los consumidores no aguantarían”. JS