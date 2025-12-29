Liberan para Navidad a hondureña detenida por la Patrulla Fronteriza en su lugar de trabajo

Tegucigalpa – La joven hondureña Fátima Issela Velázquez-Antonio fue liberada el martes 23 de diciembre, justo antes de Navidad, tras casi un mes bajo custodia del Gobierno de Estados Unidos tras ser detenida por la Patrulla Fronteriza en su lugar de trabajo.

La hondureña fue liberada de un centro federal de detención en Georgia, donde estaba recluida desde noviembre y pudo regresar con su familia en Carolina del Norte.

“Estoy muy feliz de volver a casa con mi familia. No sé bien qué decir ahora mismo, pero gracias por todo, a todas las personas, muchas gracias”, expresó a periodistas a su arribo al aeropuerto Internacional Raleigh-Durham.

Semanas atrás estuvo en una instalación federal en Lumpkin, Georgia, luego de ser arrestada en su lugar de trabajo en Raleigh por agentes de la Patrulla Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

En noviembre ella se presentó a trabajar como cualquier otro día, sin imaginar que terminaría esposada y trasladada fuera del estado.

Desde ese momento, fue enviada a un centro de detención en Georgia. Allí permaneció cerca de un mes mientras su familia, abogados y representantes políticos presionaban por su liberación.

Este caso captó la atención pública ya que refleja los nuevos desafíos de los migrantes en Estados Unidos.

Al igual que ella, cientos de migrantes han sido detenidos en lugares atípicos como sus propios centros de trabajo.

El inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, llegó acompañado de una férrea campaña contra la migración que incluyó redadas masivas por todo el país, y despliegues de agentes federales en Los Ángeles, Chicago o Washington, entre otras urbes.

Más de 220 mil migrantes han sido arrestados por agentes del ICE desde el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, el pasado 20 de enero, según datos del ‘Deportation Data Project’. (RO)