Liberan anciana que había sido secuestrada por antisociales en Olanchito

Tegucigalpa – En una quebrada fue dejada con vida una anciana de 92 años que había sido secuestrada por un grupo de antisociales en el sector Solares, Valle Arriba, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

La anciana fue identificada como Martina Martínez, fue trasladada hacia un centro asistencial para verificar su estado de salud por agentes policiales.

Según se informó la anciana fue dejada en una quebrada del sector tras la búsqueda por parte de la población y de la policía Nacional que emprendieron tras la denuncia de su privación de libertad.

Familiares de la anciana indicaron que los antisociales se comunicaron con ellos para cobrar tres millones de lempiras por su rescate, por lo que la preocupación se embargó en ellos por son personas de escasos recursos.

Martina Martínez, fue sacada por la fuerza de su vivienda luego de que los delincuentes irrumpieron en la propiedad ubicada en una zona montañosa y de difícil acceso.

Según relatos, los sujetos ingresaron armados al inmueble, redujeron a su hijo, Marcos Sergio Martínez, de aproximadamente 60 años, y lo amarraron con una cabuya mientras registraban la vivienda.

Además de privar de libertad a la adulta mayor, los agresores sustrajeron pertenencias del hogar antes de huir con rumbo desconocido.

Familiares interpusieron la denuncia ante las autoridades policiales, que activaron operativos de rastreo en la región. IR