Liberalismo rechaza repetir elecciones como lo solicita candidato Salvador Nasralla

Tegucigalpa- Diferentes líderes del Partido Liberal han rechazado la propuesta del candidato de su partido Salvador Nasralla de repetir las elecciones generales.

La diputada por el Partido Liberal, Maribel Espinoza, afirmó que no está de acuerdo con repetir las elecciones generales en Honduras, ya que el único interesado en eso es el partido oficialista que busca destruir la democracia en Honduras.

La legisladora salió al paso a un video que circula en redes sociales donde el candidato presidencial Salvador Nasralla pidió que se repitan las elecciones en nivel presidencial.

En ese sentido, Espinoza posteo en sus redes sociales que en momentos como este es donde se pone a prueba la coherencia, por ello, expreso lo siguiente: El Partido Liberal, al igual que los otros partidos políticos, se sometió a un proceso electoral con sus reglas ( son malas, pero es lo vigente); la presencia de los partidos políticos estuvo en las JRV y en todas las etapas del proceso; es un deber de cada partido actuar con transparencia y vigilar que la hay.

Agregó que como demócratas respetuosos de la ley, nos sometimos ante la autoridad del CNE, mediante el procedimiento legal para revisar actas o abrir urnas según sea el caso bajo la figura de inconsistencias en escrutinios especiales y otros, previo a la declaratoria de elecciones; igualmente, después de la declaratoria, estamos en el derecho de hacer dentro del cauce procesal el uso de todos los recursos que la ley ofrece y esperar la resolución que corresponda.

Liberales no deben desacreditar proceso electoral

El partido Liberal de Honduras, no debe desacreditar el proceso electoral en que participó, en donde ya resultaron electos válidamente alcaldes, regidores y diputados liberales, indicó.

“El único verdaderamente interesado en el discurso de repetir elecciones, es Libre, porque son los verdaderos perdedores de la contienda y quienes quieren romper el orden constitucional”, afirmó.

En ese sentido, dijo que “no estoy de acuerdo en darle la oportunidad a LIBRE que está buscando y que consiste en utilizar a útiles, para ellos mantenerse en el poder con la excusa de que se repitan las elecciones en Honduras”.

“En eso no lo acompaño Salvador Nasralla, porque no deben repetirse elecciones; para mí es primero Honduras, el Partido Liberal no puede convertirse en cómplice de Libre; Mel nos quiso destruir antes y ahora pretende lo mismo. No hay espacios para equivocarse”, apuntó.

No puede ser cómplice de un plan que solo le favorece a Libre

Por su parte, el expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal afirmó que no respaldará la repetición de elecciones, el Partido Liberal no puede ser cómplice de un plan que solo le favorece al partido Libertad y refundación (LIBRE), por lo que las ambiciones personales no pueden estar sobre la voluntad del pueblo.

“En eso no acompañó a nadie: no deben repetirse elecciones. El único interesado en repetir elecciones es Libre, el verdadero perdedor, que busca romper el orden constitucional para mantenerse en el poder”, indicó.

Afirmó que el prestigio centenario del Partido Liberal no se puede perder por ambiciones personales, en ese sentido, instó a los liberales a acelerar lo más posible el escrutinio especial, todos los partidos nos sometimos a las reglas vigentes, con presencia en JRV y en cada etapa del proceso.

Sostuvo que en un estado de Derecho, lo que corresponde es agotar los escrutinios especiales y los recursos legales, no desacreditar el proceso.

“Desconocer la elección donde ya hay alcaldes, diputados y regidores válidamente electos es contradictorio y peligroso. Primero Honduras. No hay margen para equivocarse”, apuntó.

Rechazo rotundo

“Hoy repetir elecciones es repetir el discurso de Libre”, afirmó el diputado del Partido Liberal, Jorge Cálix al señalar que no acompaña al presidenciable Salvador Nasralla en su propuesta de repetir los comicios generales en el nivel presidencial.

Cálix, quien se enfrentó a Nasralla en las elecciones internas, dijo que aunque proponer una repetición de elecciones se escucha viable debe preguntarse es quién gobernará mientras sucede esto, “allí es donde empiezan los problemas”, dijo al recordar que la Constitución de Honduras apunta hacia el ministro de Gobernación como la autoridad que tome el mando.

Ante esa posibilidad, Cálix agregó: “lo que nos han dicho es que van a nombrar a Rixi (Moncada). Entonces va tomar el mando del país, alguien que no sacó ni el 20 % de los votos”, cuestionó.

El parlamentario refirió además que la Ley electoral indica que las elecciones se convocan para dentro de seis meses, de manera que primero tendríamos que tomar la determinación de convocarlas, luego proceder a convocar las mismas, “lo más temprano que podrían celebrarse es entre julio y agosto del próximo año”, estimó.

Armas para Libre

Una repetición de las elecciones es improcedente, porque lo haríamos con el mismo CNE cuestionado, afirmó el dirigente liberal, Octavio Pineda.

Agregó que “sería darle el arma a Libre para matar la democracia”.

Hay que ser responsables y entender los partidos de oposición, la necesidad de llegar a acuerdos a través de las comisiones ya., apuntó. IR