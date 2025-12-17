Liberales y nacionalistas a reunión de emergencia para definir acuerdos políticos: Maribel Espinoza

Tegucigalpa – La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza anunció que las comisiones del Partido Nacional y el Partido Liberal se reunirán de emergencia para definir acuerdos políticos que traigan paz en medio de la crisis política que atraviesa Honduras.

“No vamos a permitir que Luis Redondo decida por Honduras, será el CNE quien nos diga quién es el nuevo presidente”, sostuvo.

Agregó que Libre quiere un juego sucio y quedarse en el poder, pero el pueblo fue sabio y le dio un no a Libre, rechazaron esa propuesta incendiaria.

“La responsabilidad es de los partidos Nacional y Liberal de recuperar la paz del país y resolver la crisis, no vamos a permitir que Mel Zelaya decida por Honduras”, indicó.

Pidió un plazo de 12 horas para ponerse de acuerdo con el Partido Nacional para legitimar el proceso, sin imposiciones y con consensos.

Señaló que no se puede hablar con el perdedor, en este momento están fuera de la discusión, es entre los nacionalistas y liberales para que se lleguen a los consensos y a buenos términos e iniciar con la fase final del proceso electoral. IR