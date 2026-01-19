Liberales también negocian direcciones de algunas secretarías, indica diputado Mario Segura

Tegucigalpa – El diputado y actual jefe de la bancada del Partido Liberal, Mario Segura, dijo este lunes que además de la presidencia de la junta directiva del Congreso Nacional los liberales negocian direcciones de algunas secretarías de Estado.

Segura indicó que mañana martes, durante una reunión en la que participarán el expresidenciable Salvador Nasralla, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Roberto Contreras, después de conocer el informe de la comisión especial para dialogar y llegar a un consenso sobre la junta directiva del Congreso Nacional.

“Nosotros estaríamos dispuestos a asumir algún ministerio para que nuestra gente que es muy valiosa pueda desarrollarse”, dijo al agregar que a la comisión especial solo se le dio el mandato de negociar la presidencia de la junta directiva del CN.

Agregó que “vamos a esperar que dicen hoy para iniciar las negociaciones”.

Los representantes del Partido Nacional y Partido Liberal se reunirán este lunes por segunda vez para establecer acuerdos para la integración de la junta directiva del Congreso Nacional para el periodo 2026-2030. VC