Liberales respaldan en SPS al alcalde Roberto Contreras

San Pedro Sula – Miles de liberales y seguidores del alcalde Roberto Contreras se reunieron este miércoles en el parque central frente al Palacio Municipal de San Pedro Sula para respaldar su edil, tras el requerimiento fiscal contra su yerno, señalado como un acto político en su contra.

Los liberales se vistieron con una camiseta blanca para respaldar al presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL).

El diputado Jorge Cálix exigió que cese de manera inmediata la persecución política a los liberales alegando que la congresista Isis Cuellar está libre.

Manifestó que el yerno de Contreras tiene un requerimiento fiscal en su contra, pero que no se aplica lo mismo al cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Zelaya.

Cálix denunció que la presidenciable oficialista Rixi Moncada está utilizando al Fiscal General, Johel Zelaya, como “gatillero del gobierno” para perseguir políticamente a los miembros de la oposición.

Contreras desde la cima del Palacio Municipal de SPS presentó su camiseta que utilizará en el proceso electoral que es de color blanco con una figura de un pollo y el mensaje “Libre nunca más”.

Afirmó que se ha ganado la vida con el sudor de su frente y que representa la esencia del sampedrano.

El edil sampedrano mandó un mensaje a su hija y sus nietos que prontamente la justicia resplandecerá en el caso de su yerno, que vencerán al Partido Libre en las elecciones del 30 de noviembre.

Agradeció a los liberales por este respaldo y acompañarlo por el requerimiento fiscal contra su yerno.

Exhortó a los funcionarios municipales de SPS que no tengan miedo señalando que nadie ha cometido un acto de corrupción. AG