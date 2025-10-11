Liberales respaldan a Contreras, quien recrimina el discurso de odio de presidenciable oficialista 

Tegucigalpa – Los candidatos a diputados y a alcaldes del departamento de Cortés del Partido Liberal acompañaron al alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, en la reunión de consolidación liberal.

El encuentro contó con el respaldo del candidato presidencial Salvador Nasralla, la diputada Iroshka Elvir, el expresidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Yani Rosenthal y la expresidenciable Maribel Espinoza, entre otros líderes.

Contretas se quejó de la falta de transferencias a la alcaldía que él preside asegurando que mientras Tegucigalpa se ha convertido en la pequeña Disneylandia, “San pedro Sula le paga impuestos a un gobierno para que en Tegucigalpa vivan la vida loca los capitalinos, nosotros desde las cuatro de la mañana estamos trabajando».

Asimismo, el presidente del CCEPL arremetió contra la candidata presidencial del oficialista Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada y su discurso de odio, división y polarización contra la familia hondureña.

“Doña Rixi, yo no tuve que andar pidiendo ni llorando a funcionarios públicos para que me dieran beca, para que usted mandara a su hija a Oxford o para que los mandara a Estados Unidos a estudiar con los impuestos del pueblo, mientras mi pueblo lleva a sus hijas a las escuelas públicas”, expresó durante la concentración partidaria.

Contreras envió un mensaje “a la tía del fiscal general de la república que si diez prisioneros políticos no son suficientes, le podemos dar 90 más, le podemos dar 100 espartanos que estamos dispuestos a ir a prisión con tal de liberar a 10 millones de hondureños que mueren en la pobreza”, dijo en referencia al caso de que vincula su yerno y otras 9 personas vinculadas a la alcaldía sampedrana.

El edil refirió que el 30 de noviembre los votantes “espartanos liberales”, acudirán a la gran batalla a las urnas. VC