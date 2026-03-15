Liberales denuncian bloqueo de voto en la repetición de elecciones en Guanaja

Tegucigalpa – La diputada liberal Erika Urtecho denunció este domingo que hay bloqueo para que los ciudadanos de Guanaja ejerzan el sufragio en la repetición de elecciones municipales.

Posteó en su cuenta de red social “X” que la democracia no puede ser rehén de los caprichos personales e intereses de unos pocos.

Llamó al Ministerio Público y Policía Nacional que garanticen que los ciudadanos de Guanaja expresen libremente su voto en las urnas.

Por otro lado, el jefe de la bancada liberal, Jorge Cálix, siguió con la línea de Urtecho de denunciar el impedimento de la celebración de elecciones municipales.

Advirtió que este hecho constituye desobediencia a una sentencia y que es un atentado a la democracia. AG