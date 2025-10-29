Liberado pasó en Zarabanda tras quedar rastra atrapada

Tegucigalpa– Liberan el paso en Zarabanda carretera a Valle de Ángeles, donde había quedado atrapada una rastra; a consecuencia, en la zona se registra un fuerte congestionamiento vial.

Anoche una rastra quedó atrapada en la vía y eso generó que cientos de vehículos se quedarán varados en la fila.

Esta mañana se logró sacar la rastra y habilitar el paso en la zona que se mantiene con trabajos desde hace dos semanas.

Los conductores que se trasladan hacia ese sector de Francisco Morazán han mostrado su molestia ante los trabajos que se realizan en ese lugar. IR