Liberada la salida al sur que había sido tomada por pobladores 

Tegucigalpa- Tomada por pobladores de la zona amaneció a la salida de Tegucigalpa a la zona sur del país, pero tras llegar a un acuerdo con las autoridades liberaron después de una hora de toma.

Los pobladores estacionaron vehículos en el puente de La colonia Germania exigiendo el prometido tercer carril. Son al menos 22 comunidades las convocadas.

Los vecinos no soportan el tránsito que se da en horas pico sobre todo en la mañana y tarde noche, reportes de medios indican gran congestionamiento vehicular.

Autoridades de Tránsito se hicieron presente al lugar para dialogar con los quejosos y primero lograron que se habilitará un carril y advirtieron que si no desalojan en un tiempo determinado utilizarán el manual de la fuerza, lo que no fue necesario porque los vecinos desalojaron a las 6 de la mañana, no obstante se reporta gran congestionamiento en la vía.

Algunos grupos de tránsito en WhatsApp alertan del tráfico en la zona y sugieren una ruta alterna desde la entrada a la Santa Rosa hasta salir al anillo periférico. LB