Líbano registra 2.618 muertos desde el inicio de ofensiva israelí, 32 más respecto a ayer

El Cairo – Israel volvió a lanzar este viernes fuertes ataques contra diversas localidades del sur del Líbano pese al alto el fuego, lo que elevó la cifra de muertos a 2.618, 32 fallecidos más que ayer, en el territorio libanés desde el inicio del conflicto, el pasado 2 de marzo, informaron fuentes oficiales.

«El Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado anunciando que el saldo total acumulado de la agresión entre el 2 de marzo y el 1 de mayo es 2.618 mártires y 8.094 heridos», indicó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN).

La actualización del ministerio contabiliza 32 muertos y 74 heridos más que la cifra que dio ayer jueves, pese al alto el fuego en vigor entre ambos países.

De nuevo, los ataques israelíes se concentraron solo en el sur de Líbano y afectaron sobre todo a los distritos de Tiro y Bint Jbeil y así como a la zona de Nabatieh.

En Tiro, se registraron bombardeos contra una vivienda en Ain Baal, que provocó la muerte de una mujer y varios heridos, así como un ataque aéreo contra Deir Qanoun Ras al Ain que causó la muerte de dos personas y dos heridos, informó ANN.

Mientras en Bint Jbeil hubo múltiples incidentes, incluido un ataque aéreo y de dron contra Burj Qalaouiyah que causó la muerte de un civil, además de otra incursión contra la misma localidad, así como bombardeos en Kfara y una operación de demolición en Yaroun que destruyó un monasterio y un colegio de monjas.

En la región de Nabatieh, los ataques alcanzaron las afueras de Habush, donde además se emitieron órdenes de evacuación forzada a la población, entre otros incidentes en la zona.

El pasado 17 de abril, entró en vigor un cese de hostilidades que se prevé que continúe al menos hasta mediados de mayo y que tiene como objetivo avanzar hacia unas negociaciones más en profundidad entre el Líbano e Israel.

Pese a ello, Israel ha continuado atacando el territorio libanés a diario y ha llevando a cabo demoliciones masivas de viviendas en los pueblos que ocupa en el sur del Líbano, donde el grupo chií libanés Hizbulá también comenzó a responder a esas violaciones a partir del quinto día de la tregua. EFE