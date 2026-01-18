Leyendas México vencen en penaltis a Leyendas FIFA de Xavi, Puyol y Busquets

Monterrey (México) – El equipo Leyendas México venció este sábado en tanda de penaltis por 3-2 a las Leyendas de la FIFA tras igualar 5-5 en tiempo reglamentario en la ciudad de Monterrey.

En la selección de la FIFA destacaron Xavi Hernández, Carles Puyol y Sergio Busquets, campeones mundiales en 2010.

El partido, que sirvió para promocionar el próximo Mundial del que se jugarán cuatro partidos en este estadio, se desarrolló en una cancha de menor tamaño al convencional.

Alinearon 9 jugadores por equipo en 2 tiempos de 35 minutos.

El conjunto local dominó en el inicio y lo reflejó con un desvío de Francisco Palencia al minuto siete para el 1-0.

El visitante empató dos minutos después gracias a una jugada de fantasía de Xavi, quien con un remate elevado venció al ‘el Conejo’ Pérez, y se puso al frente 1-2 al 17 en un centro de Cafú que cabeceó a la red Alessandro Del Piero.

Luis Hernández devolvió la paridad en el minuto 31 con tiro raso.

En la segunda mitad, Andrés Guardado sorprendió en el 36 con un centro que cabeceó Aldo de Nigris para superar al colombiano René Higuita, gol que puso arriba al local 3-2.

Leyendas FIFA reaccionó, hizo el 3-3 al 39 con disparo cruzado de Cafú y se fue arriba 3-4 vía un remate de Patrick Kluivert al 42.

Miguel Layún, uno de los consentidos de la afición, puso el 4-4 al 45 con potente disparo de derecha, gusto que amargó Cafú con el 4-5 al 57 en mano a mano sobre Moisés Muñoz.

Marcó Fabián igualó 5-5 en un tiro libre en el último minuto.

En los penaltis, por el local anotaron Luis Hernández, Guardado y Fabián. Por el visitante Busquets y Del Piero.

– Ficha técnica:

5.Leyendas México: Óscar Pérez; Hiram Mier, Miguel Layún, Héctor Moreno; Marco Fabián, Andrés Guardado, Francisco Palencia; Zague, Jared Borgetti.

Suplentes: Moisés Muñoz, Alberto García Aspe, Jesús Zavala, Aldo de Nigris, Orive Peralta, Luis ‘Matador’ Hernández.

Entrenador: Víctor Vucetich y Ricardo Ferretti.

5. Leyendas FIFA: Dida; Pepe, Marco Materazzi, Carles Puyol, Cafú; Sergio Busquets, Xavi Hernández; Alessandro Del Piero, Francesco Totti.

Suplentes: René Higuita, Siphiwe Tshabalala, Wesley Sneijder, Christian Vieri, Patrick Kluivert, Jorge Campos.

Entrenador: Fabio Capello.

Goles en tiempo reglamentario: 0-1, m.7: Palencia. 1-1, m.9: Xavi. 1-2, m.17: Del Piero. 2-2, m.31: Luis Hernández. 3-2, m.36: De Nigris. 3-3, m.36: Cafú. 3-4, m.42: Kluivert. 4-4, m.45: Layún. 4-5, m.57: Cafú. 5-5, m.70: Marcó Fabián.

Arbitra: Ximena Márquez, de México.

Incidencias: Partido de exhibición jugado en dos tiempos de 35 minutos en el Estadio Monterrey. EFE

(vc)