Ley del Beneficiario Final ayuda a identificar a las personas detrás de estructuras jurídicas, señala comisionado de la CNBS

Tegucigalpa – El comisionado de la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS), Gustavo Solórzano, consideró que la aprobación de la Ley de Transparencia y Registro de Beneficiario Final ayuda a luchar contra el flagelo del lavado de activos.

“Esta ley tiene como propósito es identificar a las personas naturales detrás de estructuras jurídicas como sociedades mercantiles, fundaciones o cualquier tipo de estructura que pueda manejar dinero”, explicó el comisionado.

Solórzano manifestó que el objetivo es el combate y prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Agregó que esta normativa forma parte de los estándares internacionales para la transparencia del manejo de dinero como la lucha contra el lavado de activos.

El comisionado indicó que el Grupo GAFI inicia a partir de agosto una ronda de evaluaciones por un período de 18 meses a Honduras para saber si el país cuenta con la efectividad de la ley. AG