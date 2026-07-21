Ley de Residuos Sólidos permitirá atraer cooperación y fortalecer gestión ambiental, asegura MiAmbiente

Tegucigalpa – El secretario de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente), Juan Carlos Ramos, urgió al Congreso Nacional aprobar la Ley de Residuos Sólidos, al asegurar que esta normativa permitirá al país acceder a mayor cooperación internacional y fortalecer la gestión de los desechos en las 298 alcaldías de Honduras.

Explicó que la iniciativa ya fue aprobada en primer debate y se encuentra a la espera de continuar su trámite legislativo. Según Ramos, la aprobación de la ley representa una necesidad urgente debido a la creciente problemática que enfrenta el país por el manejo inadecuado de los residuos sólidos.

«Estamos perdiendo bastante financiamiento para las 298 alcaldías del país», afirmó Ramos, al señalar que la nueva legislación abriría las puertas a recursos destinados a la construcción y mejoramiento de rellenos sanitarios, así como al fortalecimiento de los sistemas de recolección y disposición final de los desechos.

Ramos indicó que la normativa contempla la elaboración de un reglamento que será coordinado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, con la participación de representantes de la empresa privada y otros sectores involucrados en el manejo de residuos, con el objetivo de establecer lineamientos claros para todas las municipalidades.

Manifestó que ya han sostenido conversaciones con diferentes bancadas del Congreso Nacional para impulsar la aprobación de la ley, al considerar que se trata de una iniciativa que beneficiará al país en materia ambiental y permitirá acceder a nuevas fuentes de cooperación para enfrentar la crisis de los desechos sólidos.

Agregó que la implementación de la ley también favorecerá a las empresas dedicadas a la recolección de residuos y facilitará que las alcaldías con mayores necesidades cuenten con maquinaria y equipo para operar rellenos sanitarios de manera más eficiente, contribuyendo así a mejorar la gestión ambiental en todo el territorio nacional. IR