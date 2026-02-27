Tegucigalpa – La reciente aprobada Ley de Reactivación Económica podría “abrir la puerta a despidos injustificados”, según sector obrero.

En ese orden, el secretario general de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), Daniel Durón, advirtió que «la normativa podría lesionar principios constitucionales y abrir la puerta a despidos injustificados».

El Congreso Nacional aprobó el miércoles en su tercer debate la iniciativa remitida por el gobierno de la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano.

El decreto autoriza al Poder Ejecutivo para que durante su vigencia realiza procesos de supresión, fusión o reducción de instituciones de la administración pública descentralizada e instituciones desconcentradas para que realicen la disminución forzosa de servicios o de personal con acuerdo de nombramiento o por contrato por razones presupuestarias para lograr una organización más eficiente y económicas, pagando las indemnizaciones.

Al respecto, Durón aseguró que la iniciativa “es peligrosa porque limitaría el acceso de los trabajadores a la justicia cuando consideren vulnerados sus derechos; eso es peligroso”.

Asimismo, planteó un escenario hipotético para ilustrar su preocupación: “Si a mí me despiden injustamente en una empresa, ¿qué hago? tengo el derecho al reclamo”. A su juicio, cualquier redacción que restrinja esa posibilidad “lesiona principios constitucionales”.

De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cinco años los embargos al Estado han alcanzado montos cercanos a los 10 mil millones de lempiras, lo que representa un promedio anual de 2,000 millones. No obstante, solo en los primeros 15 días de gobierno, las demandas ya han generado un impacto superior a 3 mil millones de lempiras sobre el Tesoro General de la República.

“Nosotros vamos a hacer una propuesta oficial, creo que la próxima semana, porque sí, eso va a ameritar denuncias, hay que tener mucho cuidado”, adelantó el representante del sector obrero. (RO)