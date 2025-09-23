Ley de Justicia Tributaria es incompleta, señala economista Roberto Lagos

Tegucigalpa – El economista Roberto Lagos consideró que la iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria es incompleta porque no habla de reducción de impuestos.

“La ley no genera nuevos impuestos, acaso habla de reducir impuestos, de disminuir del 15 al 12 % el impuesto sobre la venta (ISV), de reducir las contribuciones de seguridad social para las empresas”, declaró al noticiero Hoy Mismo.

Opinó que la defensa y análisis del vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, a la Ley de Justicia Tributaria carece de integralidad económica porque solo muestra un dato absoluto sin mostrar los componentes.

Lagos mencionó que el gobierno no hizo su trabajo en no tener la capacidad de eliminar ciertas extensiones y exoneraciones.

Ejemplificó que el gobierno otorga un subsidio de seis mil millones de lempiras en lempiras que es un gasto tributario que provoca que las personas que consumen combustibles no paguen por este recurso.

Añadió que el gobierno tampoco tuvo un diálogo en conjunto con el sector privado bajo ciertas condiciones.

Lagos puntualizó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) apoya el programa del gobierno que incluye la Ley de Justicia Tributaria, pero eso no implica que apoya la iniciativa políticamente. AG