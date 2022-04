Ley de Empleo por Hora no es solución al desempleo, pero sí un aditivo positivo, opina laboralista

Tegucigalpa – A criterio del abogado del área laboral Germán Leizelar Hernández, el tema de la Ley de Trabajo por Hora es un tema que se está tratando con muy poco análisis profundo, y al final se perjudicará a la clase trabajadora.

El laboralista dejó claro que no se trata de defender el decreto porque esas contiendas entre la clase empresarial y política no llevan más que a conflictos que dañan a la Nación.

Reconoció que la Ley de Trabajo por Hora “no es ni por cerca la solución a los problemas de empleo del país, pero es un aditivo positivo para la economía del país”.

Seguidamente, manifestó que es importante aclarar que es falso que la Ley violente los derechos de los trabajadores, porqué lo que ha habido es una mala interpretación del uso de la misma, un abuso por parte de algunos patrones.

De igual forma opinó que de la parte gubernamental ha habido incapacidad para dar un seguimiento y sancionar los abusos que se han cometido con el mal uso de la Ley.

“yo creo que lo que es importante es entender que esta ley genera nichos de trabajo, nichos de oportunidad que bajó el régimen normal de funcionamiento no puede derogarse porque eso terminará afectando a la población”.

Leizelar dijo que sin el ánimo de entrar en controversia con ningún sector lo que se ve es una muestra más de autoritarismo donde no se está escuchando a los conocedores.

Concluyó que lo que se sugiere es mejorar la ley y hacer que se cumpla lo establecido para que no haya abusos de la misma, porque si no se tendrían que derogar muchas leyes, ya que el país no hay cultura de cumplir las normativas. LB