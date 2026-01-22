Ley de empleo por hora debe ser prioridad del nuevo Congreso, recuerda expresidenta de CHE

Tegucigalpa- La expresidenta del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Amparo Canales, afirmó que la ley de empleo por hora es una necesidad urgente para el país y una deuda pendiente del Congreso que finaliza, por lo que consideró que debe convertirse en una de las primeras prioridades del nuevo Legislativo.

Según Canales, esta normativa permitiría flexibilizar el mercado laboral, abriendo oportunidades para miles de hondureños, especialmente jóvenes que buscan insertarse en el mundo del trabajo sin abandonar sus estudios.

“Conozco muchos jóvenes aquí en la universidad (UNAH), que necesitan un empleo, pero que también quieren avanzar en su carrera. Esas oportunidades no son fáciles, y esta ley puede ayudar a crear ese tipo de espacios laborales”, expresó.

No obstante, la economista subrayó que la discusión de esta iniciativa debe centrarse en garantizar plenamente los derechos laborales, incluyendo una adecuada supervisión en su implementación y el acceso de los trabajadores a la seguridad social.

“El punto central es que se aseguren los derechos laborales, que haya supervisión y que los trabajadores cuenten con seguridad social, que es uno de los aspectos más importantes”, enfatizó.

Canales recordó que la ley fue derogada más por razones políticas que técnicas, ya que incluso contaba con el aval y las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la cual determinó que no era violatoria del Código del Trabajo.

En ese sentido, señaló que existe expectativa de que el nuevo Congreso retome esta iniciativa y logre su aprobación, como parte de una agenda orientada a la generación de empleo y al fortalecimiento de las oportunidades laborales en Honduras.LB