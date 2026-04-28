Ley de Empleo Parcial no resolverá crisis laboral en Honduras, de acuerdo a análisis de la UNAH

Tegucigalpa– La nueva Ley de Empleo a Tiempo Parcial en Honduras aprobada por el Congreso Nacional con mucha expectativa, representa un avance en la regulación del mercado laboral, pero no resolverá los problemas estructurales de empleo que enfrenta el país, según un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

-El informe académico señala que la normativa mejorará la formalización, pero tendrá impacto limitado en ingresos y generación de empleo.

El estudio advierte que, aunque la normativa permitirá formalizar trabajos por horas y ampliar la cobertura de seguridad social, su impacto será “parcial y gradual”, pero no generará cambios significativos en la creación de empleo total ni en los ingresos de la mayoría de los hondureños.

De acuerdo con el informe, el principal problema del mercado laboral no es el desempleo, renglón que el escrito ubicó en 4.9% en 2025; sino la subocupación, especialmente por ingresos insuficientes, que alcanzó el 33.4%.

En el análisis se remarca que la ley establece jornadas de entre 18 y 32 horas semanales, salario proporcional no menor al mínimo y acceso a prestaciones laborales, incluyendo afiliación al seguro social. Sin embargo, la UNAH advierte que esta modalidad no crea empleo por sí misma, ya que depende del crecimiento económico, la inversión y las condiciones del mercado.

Asimismo, el análisis señala que persiste el riesgo de que empresas sustituyan empleos de tiempo completo por parciales, lo que podría precarizar aún más las condiciones laborales si no existe una supervisión efectiva.

El documento concluye que el principal aporte de la ley será institucional, al ordenar y formalizar parte del empleo existente, pero la academia a través de su análisis, insiste en que Honduras requiere políticas complementarias enfocadas en aumentar la productividad, reducir la informalidad y mejorar los salarios. LB