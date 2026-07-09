Ley de Empleo Parcial no ha funcionado, reconoce diputada nacionalista ante ola de quejas

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Sara Zavala, admitió este jueves que ha escuchado quejas de las empresas que no está funcionando la Ley de Empleo Parcial.

Comentó que no ha recibido alguna manifestación específica del sector empleador para que diga cuál es el problema que hay en la ley.

Zavala manifestó que es difícil deducir culpables y responsables sin haber escuchado a las partes involucradas.

No descartó que haya factores externos que provoquen la falta de generación de puestos de trabajo a través de la ley de Empleo Parcial.

“Las principales llaves de la ley es que el trabajador que labora bajo jornada completa no puede migrar a una jornada parcial porque queremos generar nuevos empleos”, aseveró.

¿Hay que preguntarnos por qué los que están en el sector informal no quieren migrar a la formalidad bajo este mecanismo?, se cuestionó la congresista.

Añadió que se debe evaluar si la falta de inversión, incentivo a la empresa o competitividad causan la no generación de empleo parcial.

“Si es necesario impulsar una reforma a la ley vamos a hacerlo, no lo descarto, porque tenemos buscar el beneficio al pueblo hondureño”, no lo descartó Zavala. AG