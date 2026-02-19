Ley de Empleo Parcial irá a amplia socialización la próxima semana con todos los sectores

Tegucigalpa- El diputado del Partido Liberal de Honduras, Emilio Cruz, informó que la comisión especial encargada del dictamen de la Ley de Empleo Parcial ya cuenta con una calendarización para iniciar el proceso de socialización el próximo miércoles 25 a las 9:00 de la mañana.

Según detalló el congresista, se desarrollarán al menos cinco audiencias públicas en las que se escuchará a distintos sectores involucrados, comenzando con el sector obrero, a fin de recoger observaciones y aportes que permitan enriquecer el texto antes de su dictamen.

Cruz explicó que el proyecto también será socializado con el sector privado, la Secretaría de Trabajo, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la Secretaría de Finanzas y otros actores vinculados, con el objetivo de construir una normativa equilibrada y técnicamente sólida.

“El texto ha sido fortalecido tomando en cuenta que primero debemos proteger a los trabajadores”, subrayó.

En ese sentido, indicó que la propuesta garantiza el acceso efectivo a la seguridad social, la protección contra abusos y la prohibición de conversiones forzosas de jornada laboral. Es decir, si un trabajador tiene contrato de jornada completa, el empleador no podrá trasladarlo de manera obligatoria a una jornada parcial.

Asimismo, señaló que se incorpora el acceso efectivo al régimen de aportaciones privadas y al Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), además de asegurar la estabilidad laboral como principio fundamental de la normativa.

Recordó que las reglas del Código del Trabajo en cuanto a la definición de contratos por tiempo indefinido o limitado se mantienen conforme a lo establecido desde 1959, particularmente en el artículo 47.

Finalmente, aclaró que el proyecto está dirigido exclusivamente al sector privado y no al sector público, y aseguró que la comisión se tomará “el tiempo necesario y suficiente” para debatir ampliamente la iniciativa antes de emitir el dictamen final.LB