Ley de Empleo Parcial brinda los derechos laborales de los trabajadores, defiende diputada nacionalista

Tegucigalpa – La diputada del Partido Nacional, Sara Zavala, afirmó este martes que la Ley de Empleo Parcial brinda las oportunidades laborales que necesitan los trabajadores y se respetan todos sus derechos incluyendo las madres en su período pre y postnatal.

“Esta ley brinda la oportunidad de que el trabajador pueda laborar a una jornada reducida; al mismo tiempo le brinda toda la garantía de ley, las constitucionales y todos los derechos laborales adquiridos de los cuales deben gozar los trabajadores”, declaró Zavala.

Garantizó que esta ley protege y blinda los puestos de trabajo ante posibles intentos de conversión de contrato de tiempo completo a una jornada reducida.

Zavala anheló que el sector turismo sea la primera en implementar la Ley de Empleo Parcial en esta Semana Santa; posteriormente, más empresas de otros rubros se vayan sumando en aplicar esta herramienta jurídica.

Por otro lado, aseguró que esta ley también brinda todos los derechos laborales para las mujeres, especialmente, en su periodo de prenatal y postnatal, así como el de lactancia.

Añadió que los trabajadores gozarán del decimotercer salario, decimocuarto y demás prebendas, establecidas en ley. AG