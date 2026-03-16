Ley de Empleo a Tiempo Parcial podría aprobarse en CN entre esta y la próxima semana

Tegucigalpa- El proceso de socialización del proyecto de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial, ya concluyó y la normativa podría ser discutida y aprobada en el Congreso Nacional de Honduras antes de la próxima Semana Santa, confirmó el miembro de la comisión de dictamen el diputado Alberto Cruz.

Según explicó el congresista, la comisión realizó seis audiencias públicas en las que participaron 13 sectores de la sociedad, con el objetivo de analizar los alcances del proyecto y recoger opiniones de los distintos actores involucrados.

Cruz detalló que el siguiente paso es cumplir con lo establecido en el artículo 219 de la Constitución de la República, que requiere la opinión de la Corte Suprema de Justicia de Honduras antes de emitir el dictamen final.

No obstante, señaló que la Corte ya emitió en 2022 una opinión legal relacionada con la reforma del artículo 328 del Código de Trabajo, que aborda el mismo tema que el actual proyecto de ley ya cumple.

“Vamos a verificar si esa opinión es suficiente o si debemos enviar nuevamente la correspondencia a la Corte Suprema de Justicia para cumplir con el procedimiento constitucional”, explicó.

El diputado indicó que la comisión tendría martes y miércoles para deliberar y emitir el dictamen correspondiente, lo que abriría la puerta para que la iniciativa sea discutida en el pleno del Congreso en los próximos días.

Cambios en la jornada laboral

De acuerdo con Cruz, la reforma plantea modificar el artículo 328 del Código de Trabajo para permitir que la jornada laboral semanal, actualmente fijada en 48 horas, pueda reducirse a un rango de entre 16 y 32 horas semanales bajo la modalidad de empleo a tiempo parcial.

El legislador enfatizó que la propuesta garantiza la estabilidad laboral, ya que los contratos serían por tiempo indefinido, mientras que el salario y los beneficios sociales se otorgarían de forma proporcional al tiempo trabajado.

Apoyo político en el Congreso

Cruz también señaló que la iniciativa cuenta con respaldo político dentro del Legislativo. Según dijo, la bancada del Partido Liberal de Honduras está lista para apoyar la aprobación del proyecto, al igual que diputados del Partido Nacional de Honduras.

De concretarse el respaldo de estas fuerzas políticas, la ley podría aprobarse por mayoría calificada, superando los 86 votos, lo que permitiría que entre en vigencia incluso antes de Semana Santa.LB