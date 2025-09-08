Ley de Búsqueda y Protección Jurídica de Personas Desaparecidas, es una urgencia para Honduras: Conadeh

Tegucigalpa – El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), diversas organizaciones estatales y de sociedad civil coincidieron en la falta de un marco normativo y concluyeron en la urgencia de crear, en Honduras, la Ley de Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y sus familiares.

-Aunque no existen datos oficiales sobre la desaparición de personas, los comités de familiares de personas migrantes desaparecidas estiman, en su base de datos, que hasta mediados del 2025 se reportaron unos 890 casos, de los cuales, 814 corresponden a migrantes hondureños no localizados pertenecientes a unas 766 familias.

En el marco del lanzamiento de la campaña “La Ausencia Tiene Nombre” encaminada a visibilizar la situación actual de la desaparición de personas en Honduras, los representantes del Conadeh, Ministerio Público, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Policía Nacional coincidieron en la necesidad de una política pública unificada que articule el trabajo entre las diferentes instituciones en el país.

Además, la necesidad de tipificar el delito de desaparición, para sentar las bases de una investigación efectiva tanto por el Ministerio Público como por la Secretaría de Seguridad.

Otra de las recomendaciones está encaminada a que se instalen unidades especializadas en el Ministerio Público, en la Secretaría de Seguridad e incluso en el Conadeh, para darles acompañamiento a los familiares de las personas desaparecidas.

En agosto del 2024, se aprobó el Protocolo de Búsqueda de Personas Desaparecidas, herramienta que fue elaborada de forma interinstitucional, en la que participaron diversas instituciones estatales, gubernamentales y la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja con importantes aportes, para estandarizar las actuaciones de los diferentes actores que intervienen en la búsqueda inmediata de personas desaparecidas.

La Comisionada Nacional de los Derechos Humanos, Blanca Izaguirre, exhortó a las autoridades hondureñas a dar respuestas inmediatas ante las constantes desapariciones de personas en el país, por diferentes causas y recordó que, un minuto no es solo tiempo es la diferencia entre perder y encontrar a una persona.

En Honduras, la desaparición de personas constituye una crisis persistente que adopta múltiples manifestaciones, incluyendo la violencia, la migración forzada, la trata de personas y los conflictos sociales.

El ente estatal indicó que, en Honduras, la desaparición de personas continúa en aumento, lo cual exige respuestas inmediatas, urgentes, coordinadas y sostenidas por parte de la institucionalidad pública.

Frente a la desaparición, un minuto no es solo tiempo, es la diferencia entre perder y encontrar a una persona y ningún caso debe quedar en el olvido, reiteró.

La desaparición de una persona no representa únicamente la ausencia física para sus familiares y seres queridos, sino que se constituye en un hecho que marca profundamente a las comunidades y a la sociedad en su conjunto.

La desaparición es un hecho que conlleva el sufrimiento y que, a su vez, se constituye en una grave violación de derechos humanos para la persona desaparecida y para sus familiares como víctimas reconocidas del hecho.

La incertidumbre de desconocer el paradero de una persona y que no haya apoyo o respuesta del Estado, involucra la negación del derecho a saber, el derecho a buscar y el derecho a ser buscado que tienen las víctimas y el derecho a conocer la verdad que tienen sus familiares.

Desde el Conadeh reconocemos la importancia de nuestra intervención en los procesos de búsqueda a través del acompañamiento, orientación y seguimiento con los familiares de personas desaparecidas.

Además, realizar las diligencias necesarias para que las autoridades competentes del Estado realicen una búsqueda inmediata, exhaustiva, transparente, participativa y centrada tanto en la persona desaparecida como en su familia, hasta dar con su paradero, asegurando que ningún caso quede en el olvido.

El Conadeh hizo un llamado a las personas que tengan a un familiar, amigo o persona desaparecida, a que acuda de manera inmediata a interponer su denuncia en cualquiera de sus oficinas a nivel nacional, “su caso será atendido con el mayor respeto, sensibilidad y dignidad”.

729 niños menores de 17 años desaparecidos

Datos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) establecen que, entre el 2022 y agosto del 2025, se registró la desaparición, por diferentes causas, de 729 niñas, niños y adolescentes menores de 17 años.

Según el ente policial, de los 729 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, 176 lo hicieron en el 2022, 188 en el 2023, 238 en el 2024 y 127 entre enero y agosto del 2025.

De los casos registrados, en ese período, 532, que representan el 73%, son niñas y 197 que representan el 27% son niños.

En 7 meses y medio del 2025, se estima la desaparición de 127 menores de 17 años, de los cuales, 95 son niñas y 32 niños, es decir, un promedio de 17 mensuales.