Ley antinepotismo en dictamen, anuncia diputado Mejía que niega cogobierno con el PN

Tegucigalpa – El diputado del Partido Liberal, Rashid Mejía, informó que la propuesta de ley “antinepotismo” ya se encuentra en proceso de dictamen en el Congreso Nacional.

El congresista explicó que el proyecto está siendo revisado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), como parte del proceso legislativo, con el objetivo de combatir la contratación de familiares dentro de las instituciones del Estado.

Mejía defendió la viabilidad de la iniciativa al considerar que aborda un conflicto constante en el país: “Es una ley que ataca un problema que ha sido histórico, el abuso de funcionarios al contratar familiares en instituciones del Estado”.

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En otro tema, Mejía se refirió a señalamientos sobre un supuesto “cogobierno” entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, no obstante, descartó esa interpretación. “No lo vería como un cogobierno, sino como un gobierno de integración”, explicó.

Según detalló, la diferencia radica en que un cogobierno implica una distribución equitativa del poder, mientras que en el actual escenario el Partido Liberal participa en algunas áreas, pero sin el mismo nivel de influencia. “Hay una alianza para gobernar en conjunto, pero no un cogobierno” detalló el legislador. AD