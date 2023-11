Lewandowski, sobre su incidente con Lamine: «Es algo normal, no tiene ningún significado»

Redacción deportes – El delantero del Barcelona Robert Lewandowski quitó importancia a su incidente con Lamine Yamal durante el partido del domingo contra el Alavés, tras no devolverle el saludo en una acción, y califico la situación de «algo normal», una circunstancia del juego.

Durante el partido del pasado domingo, en el que el polaco marcó los dos goles de la remontada ante el Alavés, se pudieron ver unas imágenes en las que el ‘9’ azulgrana pedía a Lamine con insistencia el balón dentro del área y al no recibirlo no aceptó la disculpa del joven canterano.

Curiosamente, después, el canal televisivo ‘Dazn’ ofreció otras imágenes en las que se les veía a ambos hablando sobre la citada acción.

Desde la convocatoria de la selección polaca, Lewandowski aseguró este lunes que «no hay nada a comentar» y calificó la situación de «accidente total». Además recordó que en ocasiones, durante los partidos, él suele gritar, algo que calificó de «normal».

«¿Si tengo algún problema con Lamine Yamal? Le he ayudado algunas veces, le ha dado consejos, incluso en ese partido (ante el Alavés) se los di. Es normal decir o gritar alguna cosa cuando juegas. Todo esto no tiene ningún significado. No hay que buscarle segundas lecturas», indicó. JS